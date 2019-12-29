وتر أكيلس.. تفاصيل إصابة نجم الأهلي الخطيرة ومدة غيابه

كتب: ضياء السقا

أعلن الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، إن سعد سمير مدافع الفريق أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس.

وأضاف في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن اللاعب سيجري جراحة خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد عودته للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة للمدافع الدولي.

ومن المتوقع غياب المدافع عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.

وكان سعد سمير قد غادر مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي أمس متأثرًا بإصابته القوية دون تدخل أي لاعب، وخرج من أرض الملعب على نقالة في الدقيقة 13، ودخل فى نوبه بكاء.

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وحقق الأهلي، فوزا هاما على ضيفه بلاتينيوم ستارز الزمبابوي، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدفي الأهلي وليد سليمان، في الدقيقتين 8 و69، حيث جاء الهدف الأول بعد رأسية رائعة من عرضية رائعة من علي معلول، من الجهة اليسرى، وفي الدقيقة 69، نجح اللاعب المخضرم، في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

ترتيب مجموعة الأهلي

وكان الهلال السوداني قد فاز على النجم الساحلي في تونس، بهدف نظيف، في إطار نفس الجولة.

وبذلك يتصدر الهلال السوداني المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي والأهلي، واللذان يمتلكان نفس عدد النقاط، فيما يتذيل بلاتينيوم ستارز المجموعة بدون رصيد.