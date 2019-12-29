بعد فوز الأحمر وتعادل الأبيض.. ترتيب مجموعتي الأهلي والزمالك في إفريقيا

كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي، فوزا هاما على ضيفه بلاتينيوم ستارز الزمبابوي، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدفي الأهلي وليد سليمان، في الدقيقتين 8 و69، حيث جاء الهدف الأول بعد رأسية رائعة من عرضية رائعة من علي معلول، من الجهة اليسرى، وفي الدقيقة 69، نجح اللاعب المخضرم، في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.

ترتيب مجموعة الأهلي

وكان الهلال السوداني قد فاز على النجم الساحلي في تونس، بهدف نظيف، في إطار نفس الجولة.

وبذلك يتصدر الهلال السوداني المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن النجم الساحلي والأهلي، واللذان يمتلكان نفس عدد النقاط، فيما يتذيل بلاتينيوم ستارز المجموعة بدون رصيد.

ترتيب مجموعة الزمالك

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على الجانب الأخر، تعادل نادي الزمالك مع مضيفه زيسكو الزامبي، إيجابيا بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمتهما، عصر السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقدم مصطفى محمد للزمالك في الدقيقة 72 من ضربة رأسية مستغلا عرضية متقنة من محمد عبد الشافي، ثم أدرك كوادري هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 78.

وأهدر لاعبو الزمالك أكثر من فرصة محققة، كما تأق محمد أبو جبل حارس الأبيض وأنقذ مرمى فريقه من أكثر من هدف.

وكان أول أغسطس الأنجولي قد تعادل أيضا مع مازيمبي الكونغولي 1-1، في إطار الجولة ذاتها.

وبذلك واصل مازيمبي تصدره للمجموعة الأولى بـ7 نقاط، يليه الزمالك وصيفا بـ4 نقاط، وزيسكو وأول أغسطس في المركزين الثالث والرابع بنقطتين لكل منهما.