فوز جديد لباكس رغم غياب يانيس وليكرز يستعيد توازنه









اسماء السيد - أثبت ميلووكي باكس أنه لا يعتمد حصرا على نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وخرج فائزا للمباراة الثانية تواليا من دونه، فيما استعاد لوس أنجليس ليكرز توازنه بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

على ملعب "فايسورف فوروم"، أضاف ميلووكي فوزا جديدا الى رصيده في صدارة المنطقة الشرقية والترتيب العام بتغلبه على ضيفه أورلاندو ماجيك 111-100، وذلك بفضل الأداء الجماعي حيث تجاوز أربعة من لاعبيه حاجز الـ15 نقطة.

وغاب أنتيتوكونمبو عن باكس للمباراة الثانية تواليا بسبب أوجاع في ظهره، إلا أن ذلك لم يمنع فريقه من تحقيق فوزه التاسع والعشرين في 34 مباراة والـ16 على أرضه من أصل 18 حتى الآن.

وفي ظل غياب أفضل لاعب في الدوري للموسم الماضي، لعب التركي إرسان إلياسوفا أساسيا وقدم مباراة كبيرة بتسجيله 17 نقطة مع 14 متابعة، فيما كان كريس ميدلتون الأفضل بتسجيله 21 مع 5 متابعات و7 تمريرات حاسمة، وأضاف كل من روبن لوبيز وجورج هيل 17 نقطة.

ولعب إلياسوفا الدور الأساسي في هذا الفوز بتسجيله ثلاثيتين على التوالي في الربع الأخير، ليمنح فريقه التقدم 89-77، ثم تدخل بروك لوبيز بعد ذلك لاعتراض محاولة المونتينيغري نيكولا فوشيفيتش، مانحا الفرصة أمام زميله بات كوناتون لتسجيل سلة هامة جدا مهد من خلالها الطريق أمام باكس لحسم هذا الربع 33-26، والخروج في نهاية المطاف منتصرا.

وعلق ميدلتون على أداء زميله إلياسوفا خلال المباراة الثالثة التي لعب فيها أساسيا هذا الموسم في ظل غياب أنتيتوكونمبو، قائلا "كان في كل مكان، إن كان من ناحية المشاكسة، المتابعات، التسديدات، التمريرات الحاسمة. إنه مليء بالطاقة. يملك يدين رائعتين وشعورا رائعا...".

وتابع "يعرف كيف يجد مساحات خالية أو كيف يجد الكرة بطريقة ما. أعتقد أن هذا سبب وجوده في الدوري لهذه الفترة الطويلة"، في إشارة الى بدء مشوار التركي البالغ 32 عاما في الدوري الأميركي منذ 2005 حين انتدبه ميلووكي الذي دافع عن ألوانه في ثلاث فترات مختلفة، بعد أن تنقل بين فرق مثل برشلونة الإسباني وديترويت بيستونز وأورلاندو ماجيك وأوكلاهوما سيتي ثاندر وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز وأتلانتا هوكس.

وكان الفرنسي إيفان فورنييه أفضل لاعبي أورلاندو بتسجيله 23 نقطة، وأضاف فوشيفيتش 21 مع 8 متابعات و4 تمريرات حاسمة، من دون أن يكون ذلك كافيا لتجنيب فريقهما هزيمته الـ18 في 31 مباراة والـ12 من أصل 16 خارج ملعبه.

- ليكرز يعود الى الانتصارات -

وعلى ملعب "مودا سنتر"، عاد ليكزر الى سكة الانتصارات بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية، وذلك بتغلبه على مضيفه بورتلاند ترايل بلايزرز 128-120 بفضل جهود كايل كوزما وليبرون جيمس، حيث سجل الأول 24 نقطة والثاني 21 مع 16 تمريرة حاسمة.

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وكان البدلاء، ومن بينهم كوزما، مفتاح الفوز الخامس والعشرين لليكرز في 32 مباراة (ثاني أفضل فريق في الترتيب العام والأفضل في المنطقة الغربية)، إذ ساهموا بـ72 نقطة من أصل 128، فيما اكتفى بدلاء بورتلاند بـ36 نقطة ما لعب دورا أساسيا في تلقي فريقهم هزيمته الثالثة تواليا والـ19 هذا الموسم رغم جهود داميان ليلارد (31 نقطة) وحسن وايتسايد (19 مع 16 متابعة).

وكان ليكرز الذي تألق في صفوفه أيضا أنتوني ديفيس (20 نقطة مع 9 متابعات)، الأفضل منذ البداية بفضل كوزما بالذات إذ سجل 20 نقطة في الشوط الأول الذي أنهاه فريقه لصالحه 71-64، إلا أن مشكلة الأخطاء الشخصية سمحت لبورتلاند بالعودة الى اللقاء في الربع الثالث والتقدم للمرة الأولى منذ الربع الافتتاحي، بفضل ثلاثية لسي دجاي ماكولوم في آخر 5,13 من هذا الربع.

لكن أنتوني ديفيس استلم المبادرة في هذا الربع بتسجيله 9 نقاطه وتمريره الكرة التي جاءت منها ثلاثية التقدم لفريقه 103-95 عبر كونتافيوس كالدويل-بوب مع بقاء أجزاء من الثانية فقط على نهاية هذا الربع.

ثم لعب كالدويل-بوب دورا حاسما في الربع الأخير بتسجيله ثلاثية أخرى في آخر 2,54 من اللقاء، منح بها التقدم لليكرز 123-112، ثم أصبحت النتيجة 127-115 بسلة استعراضية من ديفيس بعد تمريرة من جيمس في آخر 1,37 دقيقة، وكان ذلك كافيا للضيوف للسير بالمباراة الى بر الأمان.

- 44 نقطة لهاردن و"تريبل دابل" لدونشيتش -

وحقق هيوستن روكتس فوزه الخامس في آخر ست مباريات والـ22 من أصل 32 هذا الموسم، وجاء على حساب ضيفه بروكلين نتس 108-98 بفضل تألق الثنائي جيمس هاردن (44 نقطة مع 10 متابعات و6 تمريرات حاسمة) وراسل وستبروك (23 نقطة مع 9 متابعات و7 تمريرات حاسمة).

وبعد سلسلة من أربعة انتصارات متتالية، انتكس غولدن ستايت ووريرز مجددا وسقط على أرضه أمام دالاس مافريكس 121-141 بعد أن عجز عن ايقاف النجم السلوفيني لوكا دونشيتش الذي حقق الـ"تريبل دابل" التاسع له هذا الموسم، بتسجيله 31 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و12 متابعة في 30 دقيقة فقط لأنه جلس على مقاعد البدلاء في الربع الأخير كونه كان يشارك للمباراة بعد غيابه لأربع متتالية بسبب التواء في كاحله الأيمن.

وحسم تورونتو رابتورز حامل اللقب مواجهته القوية مع مضيفه بوسطن سلتيكس وألحق به الهزيمة الثانية فقط في ملعبه من أصل 15 مباراة، وذلك بالفوز عليه 113-97 بفضل جهود كايل لاوري (30 نقطة) والإسباني سيرج إيباكا (20 نقطة).

وحقق الصربي نيكولا يوكيتش الـ"تريبل دابل" للمرة السابعة هذا الموسم بتسجيله 31 نقطة مع 10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، ليقود دنفر ناغتس الى فوزه الـ22 من أصل 31 مباراة بتغلبه على ضيفه ممفيس غريزليز 119-100.

وسقط فيلادلفيا سفنتي سيكسرز أمام مضيفه ميامي هيت 116-117 بعد التمديد رغم جهود الكاميروني جويل إمبيد (35 نقطة مع 11 متابعة)، فيما فاز نيو أورليانز بيليكانز على إنديانا بايسرز 120-98، وشيكاغو بولز على أتلانتا هوكس 116-81.

وتغلب يوتا جاز على لوس أنجليس كليبيرز 120-107 بفضل تألق دونوفان ميتشل (30 نقطة مع 7 متابعات و9 تمريرات حاسمة)، فيما فاز كليفلاند كافالييرز على مينيسوتا تمبروولفز 94-88، ونيويورك نيكس على واشنطن ويزاردز 107-100، وسان أنتونيو سبيرز على ديترويت بيستونز 136-109، وفينيكس صنز على ساكرامنتو كينغز 110-112.