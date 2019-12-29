شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهاجم المصرى البورسعيدى بأنطوى وإسلام عيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الكرواتي انتي تشاتشيتش، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تشكيل الفريق لمواجهة فريق المصرى فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية، والتى تقام باستاد الإسكندرية فى تالسادسة مساء، فى مواجهة مصرية بصبغة أفريقية يدخلها الفريقان بحثا عن حسم التأهل لنصف نهائى البطولة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالى: فى حراسة المرمى أحمد الشناوى، وفى الدفاع عمر جابر وأحمد أيمن منصور وعلى جبر ومحمد حمدى، وفى الوسط عبد الله السعيد ونبيل دونجا وأحمد توفيق وعمر لاعيونى وإسلام عيسى، وفى الهجوم جون أنطوى.

ويتصدر بيراميدز صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً بستة نقاط أيضاً ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط .

وقبل المواجهة المرتقبة فخاض المصرى مشوارا حافلا بالانتصارات بالكونفدرالية، حيث حقق فريق المصرى فوزا كبيراً على فريق ماليندي بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد عمان فى تنزانيا بدور الـ32 من تمهيدى الكونفدرالية الأفريقية، سجل أهداف المصرى محمود وادى فى الدقيقة 27 و41 و50 "هاتريك" وحسن على "هدف" فى الدقيقة 33.

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فى لقاء العودة فاز الفريق البورسعيدى أيضا بنتيجة 3/1 سجل أهداف المصرى أحمد ياسر "هدفين" فى الدقيقة 4 و 54، وأستن اموتو 60 ، بينما سجل هدف الفريق المنافس إبراهيم على بالدقيقة 34 من احداث المباراة .

وفى ذهاب دور الـ 32 مكرر فاز المصرى على كوت دى اور بطل سيشل برباعية نظيفة سجلها أحمد ياسر والفلسطينى محمود وادى والنيجيرى أوستن أموتو واختتم مهرجان الأهداف أحمد جمعة. وفى لقاء العودة فاز أيضا بهدفين دور رد أحرزهما أحمد جمعة.

وبالانتقال إلى دور المجموعات فألتقى المصرى مع نواذيبو الموريتانى ، ففاز 3/2 ، أحرزها اوستن اموتو " هدفين "، و كريم العراقى هدف.

وفى الجولة الثانية ألتقى مع رينجرز ، وتغلب عليه برباعية مقابل هدفين ، احرز اهداف الفريق البورسعيدى كل من أوستن اموتو ، و احمد ياسر ، و مفتاح طقطق ، وحسن على.