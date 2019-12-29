شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعادل مع الطلائع فى الدورى بهدف لمثله.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة فريقى طلائع الجيش وأسوان بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، تقدم لطلائع الجيش أحمد سمير فى الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول وتعادل فادى فريد لأسوان فى الدقيقة 44، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز الذى أقيم باستاد أسوان الرياضى.

وحاول عمرو جمال مهاجم الطلائع تسجيل هدف وترك بصمة خلال المباراة إلا أنه أهدر الكثير من الفرص، و التى كانت كفيلة بحسم النتيجة للطلائع بأريحية، ولم يتمكن من تسديد الكرة على مرمى الفريق المنافس وأضاع ثلاث هجمات خطيرة فى الشوط الأول كانت كفيلة بخروج الطلائع فائزا فى تلك المباراة.

ورفع أسوان رصيده الى النقطة 7 بعدما خاض 10 مباريات، فاز فى مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكهم 17، وفيما رفع طلائع الجيش رصيده إلى 8 نقاط، بعدما لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 4، وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكهم 12

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وحاول طارق يحيى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش تحقيق الفوز الثانى له فى البطولة المحلية على حساب أسوان اليوم، إلا أنه أخفق فى ذلك، وكان أول فوز فوز للجيش على حساب الزمالك بثلاثية مقابل هدفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس.

وظهرت حالة من الضيق الشديدة على المديرين الفنيين لكلا الفريقين سواء طارق يحيي المدير الفنى للطلائع أو مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان خاصة أن كليهما كان يمنى النفس بخطف الثلاث نقاط لتخطى منطقة الخطر.