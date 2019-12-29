شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى للسلة يختار ثريا محمد ضمن أفضل 10 لاعبات فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الاتحاد الدولى لكرة السلة "فيبا" ثريا محمد لاعبة كرة السلة بالنادى الأهلى من بين أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم فى 2019 فى منافسات 3/3 خلال العام ، نظرا للمستوى الذى ظهرت به مع الفراعنة فى البطولة الأفريقية ، و التى حصدت خلالها أفضل لاعبة ، و التى أقيمت بأوغندا ، و توجت مصر بلقبها .

ونشر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة السلة قائمة تضم أفضل 10 لاعبات خلال العام ، ومن بينهن لاعبة الأهلى ، مع نشر معلومات عنها، ومن حيث السن ، و البطولة الفائزة بها ، وكذلك وصف الحركات التى قامت بها خلال مباراة نهائى كأس أفريقيا 3/3 ، مع وصفها بجملة "يجب أن تشاهدها دائما فى كل مرة تنطلق فيها الى الملعب.

كان الاتحاد الدولى قد أشاد باللاعبة بعد نجاحها فى تسجيل الكثير من النقاط حتى تم وصفها كليوباترا الجديدة .

ونظرا للمستوى الذى تقدمه اللاعبة مع نادها ، تقدم نادى المكناسى المغربى بطلب إلى النادى الأهلى يطلب استعارة اللاعبة فى البطولة العربية للأندية ، إلا أن اتحاد اللعبة المصرى رفض نظرا لارتباطها بمباريات مع منتخب السيدات.

يذكر أن ثريا محمد توجت مع النادى الأهلى ببرونزية البطولة الأفريقية للأندية السيدات والتى أقيمت بمصر، بمشاركة الأهلى وسبورتنج، وحل الفريق السكندرى رابعا.

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كما توجت العبة مع ناديها ببطولة الدورى ، على حساب الجزيرة ، بعد أن فاز بنتيجة 82-60 في إياب نهائي البطولة، الذي أقيم على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

كان اتحاد كرة السلة قرر فتح باب القيد الشتوي أمام الأندية لقيد اللاعبين واللاعبات بدءًا من 1 يناير المقبل، وحتى 31 من نفس الشهر، وتم الإعلان عن رسوم القيد والتي تبلغ 4000 جنيه عن كل لاعب ولاعبة فى بطولة الدورى الممتاز، و1600 جنيه مقابل القيد فى دورى الدرجة الأولى.



الاتحاد الدولى يختار ثريا محمد