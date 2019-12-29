شكرا لقرائتكم خبر عن عادل المأمور: حسام البدرى يعانى من «عقدة الخواجة» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل المأمور، حارس مرمى الزمالك ومصر الأسبق، أن المدرب الوطنى يواجه حملات تشكيك ممنهجة للتقليل من قدراته وخبراته، رغم أنهم يحصلون على تقدير كبير فى الخارج.

Advertisements

وقال المأمور: إنه يدعم حسام البدرى وشوقى غريب وأى مدرب وطنى يقود المنتخبات الوطنية، لأن ذلك مهما جدا لمصر، ولكنه يفاجأ كل فترة بمحاولات للتشكيك والحرب على المدربين المصريين لأهداف لا يعلم سببها، حيث يواجه حسام البدرى ضغوطا كبيرة منذ تولى المهمة وتربص طوال الوقت، عكس ما يحدث مع المدرب الأجنبى انتقاده يكون فى أضيق الحدود، كما أن السوشيال ميديا تظلم المدرب الوطنى و«قاعدة له على الواحدة فى اى تصرف» ولا تصبر عليه وبالتالى نقول «لا كرامة لنبى فى وطنه».

وكشف حارس الزمالك الأسبق، أن محمد عواد حارس مرمى الزمالك الحالى والوافد من الإسماعيلى فى بداية الموسم يعد حارسا موهوبا وينتظره مستقبل كبير، ولديه خطأ فنى بسيط منذ أن كان يلعب الإسماعيلى، ويتمنى أن ينجح الجهاز الفنى الحالى النهوض بمستوى عواد حتى يكون حارس مصر الأول، أما محمود جنش فهو حارس مرمى كبير ويمتلك ثباتا إنفعاليا وأداء قويا وتركيزا ويستحق الكثير من التقدير فى المنتخبات الوطنية أكثر مما حصل عليه، لأنه حارس موهوب. وانتقد حارس مرمى الزمالك ومصر الأسبق، قرار الفضائيات بتجاهل وجود فقرات خاصة بتحليل أداء حراس المرمى فى مباريات الدورى مثل تحليل أداء الفرق والتحكيم، حيث إن حارس المرمى هو نصف الفريق وأكثر، وخطأه يضيع بطولات، لذا فإنه ينصح مسؤولى القنوات الفضائية بضرورة تخصيص فقرات ثابتة فى الاستوديوهات لتحليل أداء حراسة المرمى عل غرار التحكيم مثلا. وأكد عادل المأمور أن قطاع الناشئين فى الزمالك هو الأفضل فى مصر حاليا، بفضل الخطط الطويلة التى وضعتها إدارة القلعة البيضاء منذ قدوم المستشار مرتضى منصور وتوفيره كل الإمكانيات للنجاح، وبدأنا نحصد ذلك، وهناك عدد كبير من اللاعبين الصاعدين سيحصلون على فرصتهم مستقبلا.