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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها إجراء جراحة وتر أكيلس لسعد سمير على يد الطبيب الألمانى المعالج لـ"جنش"، الزمالك ينتظر انتهاء "السعيد" من مواجهة المصرى للحصول على توقيعه

إجراء جراحة وتر أكيلس لسعد سمير على يد الطبيب الألمانى المعالج لـ"جنش"

إستقر مسئولو النادي الاهلي على إجراء جراحة "وتر أكيلس" لسعد سمير مدافع الفريق في المانيا وتحديداً لدى الخبير الالماني الذى سبق وأجرى جراحة وتر أكيلس لمحمود جنش حارس مرمى الزمالك قبل عدة أشهر.

الزمالك ينتظر انتهاء "السعيد" من مواجهة المصرى للحصول على توقيعه

ينتظر مسؤولو الزمالك، انتهاء عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز من مواجهة المصرى البورسعيدى، التى ستقام اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، لعقد جلسة معه غداً الإثنين، للتفاوض معه حول الحصول على توقيعه بداية من شهر يناير المقبل فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وزير الرياضة يصرف 2.5 مليون جنيه لاتحاد الكرة.. اعرف السبب

تسلم اتحاد الكرة، مبلغ مليونىّ و500 ألف جنيه من وزارة الشباب والرياضة، كى يتم صرفها كمكافأة للمنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب.. بعدما نجح منتخب مصر الأولمبي في الفوز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة لأول مرة في تاريخه، بجانب الصعود لأوليمبياد طوكيو 2020.

تعرف على تطورات تأهيل رمضان صبحى من "مزق" العضلة الخلفية

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ينتظم رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، فى البرنامج العلاجي بعد حصوله على راحة أمس بالتنسيق مع الجهازين الإدارى والطبى بالنادى، ويخضع صبحى لبرنامج علاجى، حيث يخوض المرحلة الأولى التى تشتمل على جلسات العلاج الطبيعى، على أن يبدأ المرحلة الثانية بعد التعرف على نسبة التئام التمزق ..وكان الدكتور خالد محمود طبيب الفريق أعلن فى وقت سابق عن غياب رمضان صبحى فترة تصل إلى 6 أسابيع بعد الأشعة التى أجراها والتى كشفت عن تعرضه لتمزق فى العضلية الخلفية.

كرم جابر يعتذر عن عدم المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020

اعتذر كرم جابر، لاعب منتخب المصارعة والبطل الأولمبى، عن عدم المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، والذى كان قد أعلن عن تفكيره العودة مرة أخرى إلى حلبات المصارعة والمشاركة فى البطولات المؤهلة لطوكيو لإحراز ميدالية أولمبية ثالثة تضاف للميداليات التى أحرزها من قبل، وكان كرم جابر قد حقق ذهبية أولمبياد أثينا 2004 وفضية لندن 2012.

الخطيب يحسم ملف التجديد للأربعة الكبار في الأهلي

اقترب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من حسم ملف تجديد الأربعة الكبار في فريق الكرة شريف إكرامي ، حسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي بعد عودته من رحلته العلاجية الأخيرة بفرنسا.

اتحاد الكرة يشترط موافقة وزارة الرياضة لإجراء مزايدة الـvarلمدة 3 سنوات

اشترطت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، إرسال وزارة الشباب والرياضة موافقة رسمية للجبلاية، من أجل طرح مزايدة بين عدد من الشركات العالمية لتطبيق تقنية الفيديو لمدة 3 سنوات مقبلة، بداية من الدور الثانى من عمر الدورى المصرى هذا الموسم.