شكرا لقرائتكم خبر عن عالم عيال.. أندريا بيرلو يحتفل بعيد الميلاد مع أطفاله و"الأبطال الخارقين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت أصداء احتفال نجوم المجتمع فى العالم من الفنانين والرياضيين بليلة الكريسماس مستمرة حتى الان، ونشر أندريا بيرلو، نجم المنتخب الإيطالى ونادى ميلان ويوفنتوس السابق، صور جديدة مع أطفاله عبر حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، اليوم الأحد، لاحتفاله بعيد الميلاد مع أبناءه الصغار فى منزله وكتب على حسابه "الأبطال الخارقين".

وخلال الشهر الحالى، ارتدى الثنائى الإيطالى المعتزل فرانشيسكو توتي أسطورة روما وبيرلو نجم ميلان ويوفنتوس السابق الزي الخليجي على هامش تواجدهما فى العاصمة السعودية "الرياض"، ووصل الثنائى الإيطالى المعتزل فرانشيسكو توتي وبيرلو إلى العاصمة السعودية "الرياض" للمشاركة فى مهرجان اعتزال اللاعب السعودى ياسر القحطاني.

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بيرلو يحتفل بعيد الميلاد مع ابناءه الابطال الخارقين

وفى وقت سابق، هاجم الإيطالي أندريا بيرلو ، نجم خط وسط يوفنتوس السابق، قرار روما الإيطالى ضد نجمه دانييلي دي روسي بعدم تجديده عقده والسماح له بالرحيل عن الجيالوروسي خلال هذا الصيف، حيث كانت إدارة روما الإيطالى قد رفضت تجديد عقد دانييلي دي روسي المنتهى فى يونيو المقبل، ليخرج أحد أفضل نجوم الذئاب على مر التاريخ لإعلان الرحيل بشكل رسمى فى الأيام الماضية، قال بيرلو في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالى: "لقد قلت بالفعل إن روما ارتكب خطأ كبيرًا"،

وأشار المايسترو: "في رأيي كان يجب أن يمدد النادي عقد دي روسي لأنهم سيبدأون مشروعًا جديدًا في الموسم المقبل"، أوضح أسطورة يوفنتوس السابق: "لا يوجد أفضل من دي روسي ليشرح للاعبين الجدد كل شيء عن النادي، وماذا يعني اللعب لروما"، مُشدداً على أن روما هو الحب الوحيد لدانييلي.