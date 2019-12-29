شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مستشفى الأهلي بعد استقبال سعد سمير وأجايى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد فتح مستشفى فريق الكرة بالنادى الأهلى أبوابه بعد فترة اختفى فيها عدد المُصابين، قبل أن تشهد الأيام الماضية تجدد لعنة الإصابات التى طاردت عددا من نجوم الفريق، الأمر الذى بات فى موقف محرج للغاية بسبب ارتباطات الفريق المهمة محلياً وأفريقياً، وهو ما نلقى الضوء عليه فى سياق التقرير التالى:

س: من هو آخر نزلاء مستشفى الأهلى؟

ج: سعد سمير، والذى تعرض لإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال مباراة الفريق أمس، السبت، أمام بلاتينيوم الزيمبابوى باستاد السلام ببطولة أفريقيا، والتى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة، ويغيب سعد سمير عن الملاعب قرابة ثمانية أشهر بسبب هذه الإصابة، وسيسافر المدافع الدولى إلى ألمانيا لإجراء جراحة أكيلس تحت إشراف الطبيب الذى أجرى نفس الجراحة لمحمود جنش حارس الزمالك فى شهر يوليو الماضى.

س: هل هناك لاعبون آخرون تعرضوا لإصابات فى لقاء بلاتينيوم؟

ج: النيجيرى جونيور أجايى تعرض لإصابة فى مباراة بلايتينوم لشعوره بآلام فى العضلة الخلفية، بعدما غادر مباراة الأهلى وبلاتينيوم الزيمبابوى أمس السبت متأثرا بإصابته التى تم تشخيصها مبدئياً بإجهاد فى العضلة الخلفية.

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س: ماذا عن اللاعبين الذين غابوا عن لقاء بلاتينيوم للإصابة؟

ج: الأهلى خسر جهود ثنائى جديد فى لقاء بلاتينيوم، وهما مروان محسن ومحمود وحيد، فيما يواصل الرباعى محمد محمود وكريم نيدفيد وحمدى فتحى ورمضان صبحى التأهيل من إصابات مختلفة، وإن كان موقف رمضان صبحى يتحسّن.

س: وماذا عن موقف مروان محسن ومحمود وحيد؟

ج: محمود وحيد أجرى أشعة على وجه القدم بعد تعرضه لكدمة قوية خلال مشاركته فى مران الفريق قبل مواجهة بلاتينيوم، وأكدت الأشعة جاهزية وحيد للمشاركة مع الفريق فى المرحلة المقبلة بعد خضوعه لبرنامج تأهيلى وغيابه عن مباراة بلاتينيوم، فيما يواصل مروان محسن برنامجا تأهيليا للتعافى من آلام الركبة.