شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى يونس: أنا صوت الأهلى فى قناة الزمالك.. وطارق حامد «فتوة» لا يصلح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع سخونة الكلام حول السوشيال ميديا تحول النقاش نحو التهدئة بفتح المجال لإبداء الأراء حول الأحداث على الساحة الكروية وتقليب الأوراق الكروية فكشف مصطفى يونس حقيقة انضمامه للعمل فى قناة الزمالك المزمع انطلاقها خلال الأيام المقبلة، بأنه يرتبط بعلاقة قوية بكل الزملكاوية، ومرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء شخص مقرب له وبناء عليه وجودى داخل القناة منطقى، وقال: «سأكون لسان الأهلى داخل منظومة إعلام الزمالك وهيكون آخر يوم فى عمرى لو هاجمت بيتى وأرفض أى تشكيك فى حبى للأهلى لأننى بعشق التراب اللى جوه النادى ولو طلبوا أنى أمسح بلاط الأهلى هانفذ..» مؤكدا: «ربنا هيحاسبنى على ما أقول ومابقولش كلمة واحدة غلط».

وأبدى يونس دهشته من ترديد البعض أنه يشعر بالغيرة من نجومية محمود الخطيب رئيس الأهلى، مؤكدا أن جميع أعدائه مأجورون ولهم مصالح شخصية، وكشف أنه انهار فى البكاء بعدما شاهد الخطيب يتألم من المرض عندما نزل للجمهور فى إحدى المباريات الأخيرة للأهلى، والذى لا يعرفه أحد أني بعشق الخطيب وقال يونس: «أمى بتحب الخطيب أكتر منى»، وكلنا ورا الأهلى والخطيب لأنه أسطورة كروية لن تتكرر وهو أفضل من محمد صلاح وأبوتريكة وأولادى وأخواتى بيزعلوا منى لما بنتقده فى حدود عمله كرئيس ناد.

لازم الناس تعرف إن صالح سليم ربى فينا حب الأهلى وساعد على بناء منظومة «تنجح أى حد» من بعده، وأتذكر له اعتراضه على «شعرى الطويل» وطالبنى بقصه وفاجأته تانى يوم بإزالته تماما ولكنه شرح لى حينها وأتذكر كان عمرى وقتها 17 عاما، وقالى «لازم تكون قدوة للجميع يا مصطفى»، ولعل هذا يأخذنى للتعجب من سلوكيات صالح جمعة الذى أراه موهبة كبيرة وأتساءل: «إزاى سايبين موهبة كبيرة زى صالح جمعة كده فى الشوارع سهرة وتنطيط من غير احتواء وتقويم حتى يستفيد به قبل سقوطه وضياعه».

وأكد يونس حسين السيد مارسيلو أفضل ظهير أيسر فى مصر ولا يجوز ما يحدث معه فى الأهلى ورحيله سيكون خسارة كبيرة وسيندم النادى كثيرا لأنه يحتاج دعما وآحتواء وسيفيد القلعة الحمراء لسنوات.

ورفض مصطفى يونس مبالغة الجماهير والإعلام فى الإشادة بالبرتغالى مانويل جوزيه، مؤكدا أنه مدرب عادى واللاعبون الذين تواجدوا خلال عهده هم من صنعوا الإنجازات وليس العكس، .. بينما السويسرى فايلر مدرب كويس بيفكرنى بالألمانى فايتسا له شخصية وفكر وبيتشغل كويس جوا الملعب وبرا الملعب.

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ويؤكد كابتن الأهلى أن معايير تقييم اللاعبين فى مصر مقلوبة، بدليل أن الناس مش عاجبها محمد الننى المحترف فى تركيا وقبلها أرسنال الإنجليزى رغم أنه لاعب ممتاز، بينما هناك رضا عن حسام عاشور الذى لم يطور من أدائه طوال سنوات طويلة لعب فيها للأهلى، لاعب الوسط المدافع لازم يكون يقوم بدور هجومى يقود هجمات ويسدد ويصنع فرصا لزملائه وحاجات كتير مثل حسام غالى وحسنى عبد ربه والننى.. وأتمنى أن يعلن حسام عاشور الاعتزال فى الوقت الحالى حفاظا على تاريخه.

وعن طارق حامد لاعب وسط الزمالك، فقال يونس: «إنه لاعب طريقة لعبه غير جذابة، وعن نفسى لا أحب طريقة لعبه غير الممتعة وتقوم على العنف والترهيب للمنافس وقال: «طارق حامد فتوة مش لاعب كرة».

وانتقد يونس طريقة أداء محمود علاء، مدافع الزمالك، بسبب تمركزه غير الصحيح، وقال علاء بيتمركز غلط فى الملعب لذلك يرتكب أخطاء ولا أدرى كيف ينضم للمنتخب الأول ويشارك أساسيا فى الزمالك.

ووجه يونس نصيحة لشوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى بضرورة ضم لاعبين كبار لصفوف الفريق فى أولمبياد طوكيو، وهم محمد صلاح مكسب كبير لا غنى عنه، كما يجب ضم حارس مرمى «حتى لو هيقعد احتياطى»، وأتمنى أن يكون محمد الشناوى.

وعن حسام البدرى قال: مدرب كويس وفاهم ويقدر يحقق نجاحات كثيرة للمنتخب الوطنى، لكنى أتمنى أن يتوقف عن المجاملات الصارخة داخل تشكيل منتخب مصر وحذرته من الفشل بسبب ذلك.