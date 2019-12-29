شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الطفل خالد جونيور أجايى يعوض غياب والده فى مران الأهلى بالتتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم النيجيرى جونيور أجاى، نجم النادى الأهلى، على اصطحاب ابنه خالد خلال تدريبات الفريق الأول، اليوم الأحد، على معلب مختار التتش فى الجزيرة، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، مساء الأربعاء القادم، ضمن لقاءات الجولة 11 من بطولة الدورى المصرى لكرة القدم، ورحبت منصات النادى القلعة الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعى بالشبل الصغير، قائلة، "لدينا زيارة خاصة اليوم، النيجيرى الصغير خالد أجايى هنا".

وكان النجم النيجيرى تعرض للإصابة خلال مباراة الفريق أمام بلاتينيوم الزيمبابوى، باستاد السلام فى الجولة الثالثة من دورى المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا، أمس السبت، التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد.

واضطر اللاعب النيجيرى لمغادرة ملعب المباراة فى الدقيقة 20 ليحل زميله حسين الشحات بديلا له، واشتكى أجاى من الإصابة فى العضلة الخلفية والتى أجبرته على مغادرة ملعب المباراة.





ويعانى الأهلى من غياب أكثر من نجم داخل صفوفه بداعى الإصابة، وعلى رأسهم رمضان صبحى وحمدى فتحى، بينما وضع توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق على مدار الأيام الماضية برنامجا بدنيا خاصا للاعبين، للتخلص من حالة الإجهاد العضلى.





ويتواجد الأهلى على رأس المجموعة الثانية التى تضم أندية النجم الساحلى والهلال السودانى وبلاتينيوم الزيمبابوى حيث يمتلك الأهلى ثلاث نقاط بعد خوض أول مباراتين أمام النجم الساحلى التونسى والهلال السودانى.

وأكد رينيه فايلر أن الهدف الأساسى من المباراة تحقق بحصد الثلاث نقاط أمام فريق بلاتينيوم، رغم تعرض أكثر من لاعب أساسى للإصابة، قائلا، "الإصابات التى حدثت سببها سوء الحظ وليس بسبب الأحمال الزائدة كما تردد، إصابة سعد سمير تبدو قوية بينما تغيير أجايى جاء للحفاظ عليه".

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وأكد المدرب السويسرى أنه لا يهم من يحرز الأهداف ولكن الأهم هو تحقيق الفوز فى النهاية، مشددا على احترامه لقرارات التحكيم، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه وضع قائمه مختصرة لمسددى ضربات الجزاء، ويترك حرية اختيار المسدد للمجموعة المتواجدة داخل الملعب.