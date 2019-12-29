شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول.. أسوان يتعادل مع الطلائع 1-1 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل طلائع الجيش مع أسوان1-1 فى الشوط الأول من المباراة التى تجمعهما حاليا، والمؤجلة من الأسبوع السابع لمسابقة الدورى، وتقدم طلائع الجيش عن طريق أحمد سمير فى الدقيقة 37 من أحداث المباراة، قبل أن يدرك فادى فريد لاعب أسوان التعادل لفريقه فى الدقيقة 44 من أحداث الشوط الأول، والذى جاء متوسط المستوى ومع تبادل السيطرة بين الفريقين دون أن يكون هناك تفوق لأى منهما على الآخر.

مباراة أسوان والطلائع تأتى فى إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع لمسابقة الدوري العام ، فى مواجهة صعبة للفريقين اللذين يقبعان فى قاع جدول المسابقة المحلية بفارق نقطة وحيدة، حيث يحتل أسوان المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعدما لعب 9 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكهم 16، فيما يحتل طلائع الجيش المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفاً .

ويسعى طارق يحيى المدير الفنى لطلائع الجيش لتحقيق الفوز الثانى مع الفريق حيث تلقى الطلائع هزيمتين من الجونة والمصرى منذ الفوز على الزمالك بثلاثية مقابل هدفين .

وفيما يخص أسوان فيسعى لإضافة نقاطه لبنك رصيدهم فى المسابقة لاسيما أنه أمام المنافس المباشر لهم فى جدول المسابقة مما يعنى أنها مباراة بستة نقاط