سوبر كورة.. 3 لاعبين أهلاوية وزمالكاوى فى تشكيل الجولة الثالثة بأفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على مباريات الجولة الثالثة من دورى مجموعات مسابقة دوري أبطال افريقيا، أمس السبت، وسيطر الأهلى على التشكيلة المثالية للجولة، بعدما حقق المارد الأحمر فوزا مهما على بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى بهدفين نظيفين، فى المباراة التى جمعتهما أمس السبت على استاد السلام الدولى، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط جمعها من فوز على الهلال السودانى بنتيجة 2/1، وتلقى الهزيمة من النجم الساحلى بنتيجة 1/0.

فى حين عاد الزمالك بتعادل ثمين من زامبيا بعد التعادل بهدف لمثله أمام زيسكو يونايتد الزامبى، وكان الأقرب لتحقيق فوز مهم، ليرفع رصيده للنقطة الرابعة فى وصافة ترتيب المجموعة خلف مازيمبى الكونغولى متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يقبع زيسكو فى المركز الثالث بنقطتين وهو نفس رصيد أول أغسطس الذى يتذيل المجموعة بفارق الأهداف.

واختار موقع "SofaScore" العالمى، المتخصص في إحصائيات مباريات كرة القدم، التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى جاء بها 3 لاعبين من فريق الأهلى مقابل لاعب واحد من نادى الزمالك.

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لمعرفة لاعبى الأهلى والزمالك فى التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من بطولة أفريقيا من هنا