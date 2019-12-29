شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار المصرى بالكونفدرالية قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى السادسة مساء اليوم فريق المصرى مع نظيره بيراميدز فى الجولة الثالثة من المجموعة الأولى ببطولة الكونفدرالية، والتى تقام باستاد الإسكندرية، فى مواجهة مصرية بصبغة أفريقية يدخلها الفريقان بحثا عن حسم التأهل لنصف نهائى البطولة.

وقبل المواجهة المرتقبة فخاض المصرى مشوارا حافلا بالانتصارات بالكونفدرالية، حيث حقق فريق المصرى فوزا كبيراً على فريق ماليندي بطل زنجبار بنتيجة 4 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد عمان فى تنزانيا بدور الـ32 من تمهيدى الكونفدرالية الأفريقية، سجل أهداف المصرى محمود وادى فى الدقيقة 27 و41 و50 "هاتريك" وحسن على "هدف" فى الدقيقة 33.

وفى لقاء العودة فاز الفريق البورسعيدى أيضا بنتيجة 3/1 سجل أهداف المصرى أحمد ياسر "هدفين" فى الدقيقة 4 و 54 ، وأستن اموتو 60 ، بينما سجل هدف الفريق المنافس إبراهيم على بالدقيقة 34 من احداث المباراة .

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وفى ذهاب دور الـ 32 مكرر فاز المصرى على كوت دى اور بطل سيشل برباعية نظيفة سجلها أحمد ياسر والفلسطينى محمود وادى والنيجيرى أوستن أموتو واختتم مهرجان الأهداف أحمد جمعة. وفى لقاء العودة فاز أيضا بهدفين دور رد أحرزهما أحمد جمعة.

وبالانتقال إلى دور المجموعات فألتقى المصرى مع نواذيبو الموريتانى ، ففاز 3/2 ، أحرزها اوستن اموتو " هدفين "، و كريم العراقى هدف.

وفى الجولة الثانية ألتقى مع رينجرز ، وتغلب عليه برباعية مقابل هدفين ، احرز اهداف الفريق البورسعيدى كل من أوستن اموتو ، و احمد ياسر ، و مفتاح طقطق ، وحسن على.