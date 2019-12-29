شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يواصل الغياب عن الزمالك أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد استمرار غياب حازم إمام، الظهير الأيمن للزمالك ، عن مباراة فريقه المقبلة أمام أسوان، فى اللقاء الذى سيقام على ستاد القاهرة الدولى الخميس المقبل، فى الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز بسبب الإصابة، وبذلك يبحث الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الدفع بمحمد عبد السلام فى هذا المركز نظرا لغياب محمد عبد الغنى أيضا عن اللقاء المقبل للإيقاف.

ويخضع حازم إمام لبرنامج علاجى وتأهيلى فى الفترة الحالية، على أن يعود لمباريات الفريق الأبيض أمام طنطا في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدورى الممتاز والتى ستقام باستاد غزل المحلة فى الخامس من شهر يناير المقبل.

وتعرض حازم إمام للإصابة فى مباراة الإنتاج الحربى السابقة بالدورى الممتاز، وتسببت فى غيابه عن مباراة زيسكو يونايتد الزامبى بالجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا التى أقيمت أمس، السبت، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ليرفع الأبيض رصيده إلى أربع نقاط يحتل بها المركز الثانى فى مجموعته، فى حين يأتى زيسكو فى المركز الثالث برصيد نقطتين، وأول أغسطس فى المركز الأخير برصيد نقطتين، ويتصدر مازيمبى الكونغولى المجموعة بـ7 نقاط.

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وتعود بعثة الزمالك من زامبيا إلى القاهرة فى الواحدة من صباح غد الاثنين، حيث تأتى بداية رحلة العودة من مطار مدينة ندولا الزامبية فى رحلة تستغرق ثمانى ساعات، إلى أديس أبابا يتخللها ترانزيت فى مطار مابوتو الموزمبيقى لمدة ساعة ونصف، وتغادر البعثة من مطار أديس أبابا إلى القاهرة فى العاشرة مساء اليوم وتصل بعثة الزمالك إلى القاهرة فى الواحدة صباح الغد.

ويحصل فريق الزمالك على راحة غدا، الاثنين، من التدريبات عقب العودة من زامبيا، قبل بدء الاستعدادات بعد غد الثلاثاء لمواجهة أسوان والتى من خلالها سيتحدد الظهير الأيمن للفريق ضمن الاستعدادات التى سيخوضها الفريق لمواجهة أسوان بعد تأكد غياب الثنائى حازم إمام للإصابة ومحمد عبد الغنى للإيقاف.