تعادل أسوان وطلائع الجيش في صراع المراكز الأخيرة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: سيطر التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق على مواجهة أسوان وطلائع الجيش، في المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع السابع للدوري. تقدم طلائع الجيش في البداية عن طريق أحمد سمير في الدقيقة 37، فيما تعادل فادي فريد لأسوان في الدقيقة 44. ورفع طلائع الجيش رصيده لـ8 نقاط في المركز 15، فيما رفع أسوان رصيده لـ7 نقاط في المركز الـ17 وقبل الأخير.

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