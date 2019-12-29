مدرب أسوان يعلن استقالته على الهواء قبل مواجهة الزاملك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني لنادي أسوان استقالته من مهمته، وذلك بعد التعادل بهدف لمثله أمام طلائع الجيش في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة للدوري الممتاز.

وقال عبدالعاطي في تصريحاته لقناة "تايم سبورتس" عقب لقاء طلائع الجيش أنه سيتقدم باستقالته لمجلس إدارة النادي بعد خوض 10 مباريات مع الفريق.

وتابع عبدالعاطي: "أرغب في رفع الحرج عن إدارة نادي أسوان، قدمت كل ما استطيع القيام به من أجل تحقيق نتائج جيدة، لكن دائمًا كانت النتائج سلبية بالرغم من المستوى الطيب."

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وأضاف: "أتمنى التوفيق لنادي أسوان في الفترة المقبلة والبقاء في الدوري الممتاز."

واستقر أسوان في المركز الـ17 (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 7 نقاط قبل مواجهة الزمالك في الجولة المقبلة.

وحقق أسوان حتى الآن فوز وحيد وتعادل في 4 مباريات فيما خسر نصف المباريات التي لعبها.