الوصول لـ12 نقطة لا يضمن.. فرص الأهلي في التأهل بدوري الأبطال من المجموعة المعقدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

أشعل الهلال السوداني المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على النجم الساحلي في تونس بهدف نظيف ليشارك الفريق التونسي والأهلي جدول الترتيب مبتعداً بفارق الأهداف .

وتساوى الأهلي بعد الفوز على بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدفين نظيفين مع الهلال والنجم ولكل منهم 6 نقاط لتشتعل المجموعة وتتعقد ليبقى السؤال الذي تردد على الألسنة قبل الجولة الرابعة في المسابقة: ماذا يحتاج الأهلي للتأهل ؟

جدول ترتيب مجموعة الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا

المواجهات القادمة للأهلي والهلال والنجم في دوري الأبطال

النجم متصدر الترتيب يلعب الجولة القادمة مع الهلال في السودان ثم الأهلي في ستاد السلام وأخير مع بلاتينيوم في رادس.

الأهلي صاحب المركز الثاني يلعب الجولة القادمة مع بلاتينيوم في زيمبابوي ثم يستضيف النج الساحلي في ستاد السلام ويرخج لمواجهة الهلال في الجولة الأخيرة في أم ردمان .

الهلال متصدر جدول الترتيب سيلعب مع الأهلي فى الجولة الأخيرة عى ملعبه ويواجه فى الجولة القادمة النجم الساحلي في ملعبه أيضا ويلعب في الجولة قبل الأخير مع بلاتينيوم.

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اللوائح

تنص لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لبطولة دوري أبطال إفريقيا على أن المواجهات المباشرة هى ما تحسم الصعود إلى دور ربع النهائى ببطولة دورى أبطال وتم تقسيمها وترتيبها كالتالي:

في حالة تساوي النقاط بين فريقين بنهاية مباريات المجموعة، تستخدم القواعد التالية:

1- أكبر عدد من النقاط المحققة خلال المباريات بين الفرق المعنية.

2- أفضل فارق أهداف في المباريات بين الفرق المعنية.

3-أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المباريات خارج الأرض بين الفرق المعنية.

4- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة.

5- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة.

6- إجراء قرعة من قبل لجنة مسابقات بطولات الأندية.

في حالة تساوي النقاط بين أكثر من فريقين بنهاية مباريات المجموعة، تستخدم الفرق القواعد التالية بحسب الترتيب المذكور لاحقًا:

1-أكبر عدد من النقاط المحققة خلال المباريات بين الفرق المعنية.

2- أفضل فارق أهداف في المباريات بين الفرق المعنية.

3- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المباريات بين الفرق المعنية.

4- أكبر عدد من الأهداف المسجلة في المباريات خارج الأرض بين الفرق المعنية.

في حالة التساوي بعد تطبيق الأربعة قواعد السابقة نلجأ للأتي

5- فارق الأهداف في كل مباريات المجموعة.

6-أكبر عدد من الأهداف المسجلة في كل مباريات المجموعة.

7-أكبر عدد من الأهداف المسجلة خارج الأرض في كل مباريات المجموعة.

8- إجراء قرعة من قبل لجنة مسابقات بطولات الأندية.

فرص الأهلي للصعود

1- الفوز بجميع مبارياته يصعد متصدراً.

2- فوز الأهلي على بلاتنيوم وخسارة الهلال أو النجم أو تعادلهما مباراتين متتاليتين.

3- فوز الأهلي على بلاتنيوم وخسارة أو تعادل الهلال أو النجم في مباراتين متتاليتين.

4- خسارة النجم من الهلال أو بلاتنيوم والفوز على بلاتنيوم والنجم.

5- خسارة النجم أو تعادله مع بلاتنيوم والهلال وفوز الأهلي على بلاتنيوم والتعادل مع النجم.

6- خسارة الهلال من النجم وبلاتنيوم وفوز الأهلي على بلاتنيوم والتعادل مع النجم .

7- تعادل الهلال مع النجم في الجولة التالية وفوز الأهلي على الهلال أو النجم.

حالة نادرة

الأهلي يفوز على النجم بهدف نظيف ويخسر من الهلال 1-2 وفوز النجم على الهلال في السودان بهدف نظيف مع فوز الثلاثة فرق المتصارعة على المركز الأول على بلاتنيوم سيصل الثلاثي إلى 12 نقطة وبالتالي ستطبق القواعد من (5:8) في اللوائح الخاصة بتساوي أكثر من فريقين وعندها سيكون فريقياً مهدداً بالخروج من البطولة وهو في جعبته 12 نقطة.