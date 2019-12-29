مران الأهلي.. جلسة بين عبد الحفيظ وفايلر.. وجاهزية مروان وإصابة عمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

أجرى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين قبل مران الفريق الذي أُقيم ظهر اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداً لمباراة مصر المقاصة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويلتقي الأهلي بنظيره مصر المقاصة المقرر لها الأربعاء القادم، في الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

واحتوى المران على جلسة بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق مع فايلر المدير الفني للفريق، للتنسيق للمرحلة المقبلة.

وشهد مران الفريق على تدريبات استشفائية للاعبي الأهلي الذين شاركوا في مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

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وأُصيب عمار حمدي لاعب الفريق خلال مران الفريق في وجه القدم، مما أدى لمغادرته للتدريبات.

وواصل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق، تدريباته التأهيلية في الجيم.

وانتظم مروان محسن مهاجم الفريق في التدريبات الجماعية للفريق، ليعلن جاهزيته لمواجهة مصر المقاصة.

وكان مروان محسن يعاني من الآم في الركبة حيث عانى اللاعب من كدمة بها، وغاب على إثرها عن مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي.