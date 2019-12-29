الجولة الثالثة لأبطال أفريقيا.. وداعا للعلامة الكاملة ولا فوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اُختتمت منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا (2019-2020) أمس السبت بعد انتصار الأهلي على بلاتينيوم بطل زيمبابوي، وعودة نادي الزمالك من زامبيا بتعادل ثمين مع زيسكو بهدف لمثله.

وغابت العلامة الكاملة عن الأندية الأفريقية بعد خسارة النجم الساحلي التونسي أمام الهلال السوداني، وسقوط فريقي مازيمبي الكونجولي والترجي التونسي في فخ التعادل مع أول أغسطس الأنجولي وفيتا كلوب الكونجولي.

وتمثل التوهج المغربي خلال الجولة الثالثة في انتصار كل من الوداد على بترو أتلتيكو الأنجولي والرجاء على شبيبة القبائل الجزائري.

وتتذيل حاليا أندية أول أغسطس، بلاتينيوم، بترو أتلتيكو وفيتا كلوب ترتيب المجموعات الأربعة في المسابقة، بعد فشلهم في تحقيق أي انتصار بالمسابقة مع كل من زيسكو يونايتد واتحاد العاصمة.

ونستعرض نتائج الجولة الثالثة من المسابقة وموقف كل مجموعة قبل خوض النصف الثاني من هذا الدور:

المجموعة الأولى

اُفتتحت الجولة الثالثة من المسابقة بتعادل أول أغسطس الأنجولي على ملعبه مع مازيمبي (1-1) في المجموعة الأولى التي تضم الزمالك، ليفشل الفريق الكونجولي في مواصلة انتصاراته.

وتعادل الزمالك مع مضيفه زيسكو بنفس النتيجة (1-1) على ملعب "ليفي مواناواسا"، ليبقى ترتيب المجموعة كما هو.

مازيمبي - 7 نقاط

الزمالك - 4 نقاط

زيسكو - نقطتان

أول أغسطس - نقطتان

المجموعة الثانية

حقق الهلال السوداني مفاجأة من العيار الثقيل بعد انتصاره على النجم الساحلي في تونس بهدف نظيف سجله أطهر الطاهر من تصويبة صاروخية، ليفشل رجال المدرب الإسباني كارلوس جاريدو في مواصلة انتصاراتهم بالمجموعة.

وتساوى الأهلي مع النجم الساحلي والهلال في رصيد النقاط بعد فوز الأحمر على ضيفه بلاتينيوم الزيمبابوي بثنائية نظيفة على ملعب السلام حملت توقيع وليد سليمان.

النجم الساحلي - 6 نقاط

الأهلي - 6 نقاط

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الهلال - 6 نقاط

بلاتينيوم - بلا نقاط

المجموعة الثالثة

فاز صنداونز الجنوب أفريقي على مضيفه اتحاد العاصمة الجزائري (1-0) بهدف كيكانا، في الوقت الذي اكتسح فيه الوداد المغربي فريق بترو أتلتيكو الأنجولي بنتيجة (4-1).

ويدين الوداد بالفضل في في تحقيق أول انتصار له في دوري الأبطال إلى أيوب الكعبي الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في مباراته الأخيرة مع الفريق المغربي بعد نهاية إعارته من هيبي فورتين الصيني.

صنداونز - 7 نقاط

الوداد - 5 نقاط

اتحاد العاصمة - نقطتان

بترو أتلتيكو - نقطة

المجموعة الرابعة

فشل الترجي التونسي حامل لقب المسابقة في مواصلة انتصاراته بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي على ملعبه في رادس مع فيتا كلوب الكونجولي.

وحقق الرجاء الانتصار الثاني على التوالي في المجموعة بعد فوزه على شبيبة القبائل الجزائري ليقترب من صدارة الترجي.

الترجي - 7 نقاط

الرجاء - 6 نقاط

شبيبة القبائل - 3 نقاط

فيتا كلوب - نقطة

يُذكر أن أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلان إلى دور الثمانية في البطولة التي تحفل برقم قياسي فريد، حيث تضم أبطال 32 نسخة سابقة من أصل 55 نسخة أقيمت منذ انطلاقها لأول مرة عام 1964.