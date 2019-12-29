تعرف على نتائج مباريات الأهلي والزمالك في ديسمبر

مع نهاية شهر ديسمبر الجاري تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية نتائج مباريات الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والدوري المصري الممتاز. الأهلي ويحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بينما يحتل المركز الثاني في المجموعة الثاني ببطول دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط متساويًا مع صاحب الصدارة وصاحب المركز الثالث ، بينما تأهل لدور ال16 لمواجهة الترسانة. وخاض الأهلي في ديسمبر 7 مباريات في مختلف البطولات حقق الفوز فيهم وهم.. الأهلي 3 / بني سويف 1 في كأس مصر 1 في كأس مصر الأهلي 2 / الهلال السوداني 1 في دوري أبطال أفريقيا الأهلي 3 / وادي دجلة 0 في الدوري المصري الأهلي 1 / حرس الحدود 0 في الدوري المصري الأهلي 1 / الإسماعيلي 0 في الدوري المصري الأهلي 4 / الاتحاد السكندري 0 في الدوري المصري الأهلي 2 / بلاتينيوم 0 في دوري أبطال أفريقيا. الزمالك Advertisements ويحتل الزمالك المركز السادس بجدول الدوري المصري برصيد 15 نقطة، بينما يحتل المركز الثانب في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، وتأهل الزمالك لدور الـ16 ببطولة كأس مصر ليواجه سموحة. بينما يحتل المركز الثانب في المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، وتأهل الزمالك لدور الـ16 ببطولة كأس مصر ليواجه سموحة. بينما خاض الزمالك في ديسمبر 7 مباريات حقق الفوز في ثلاثة والتعادل في مثلهما وتلقى الهزيمة في مباراة والمباريات هم.. الزمالك 3 / الشرقية 1 في كأس مصر الزمالك 2/ أول أغسطس الكنغولي 0 في دوري أبطال أفريقيا الزمالك 2/ بيراميدز 0 في كأس مصر الزمالك 2 /طلائع الجيش 3 في الدوري المصري الزمالك 0 / سموحة 0 في الدوري المصري الزمالك 0 / الإنتاج الحربي 0 في الدوري المصري الزمالك 1 / زيسكو 1 في دوري أبطال أفريقيا

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