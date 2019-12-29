نقدم أرسنال على نظيره تشيلسي، بالهدف الأول خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الـ20 من البريميرليج.
تمكن الجابوني بير إيميريك أوبيميانج مهاجم أرسنال من إحراز الهدف الأول لفريقه في مرمي تشيلسي بالدقيقة 13 منعمر الشوط الأول ، بعد أن إستقبل كرة عرضية برأسية رائعة سكنت شباك كيبا حارس مرمي البلوز .
وكان قد بدأ أرسنال المباراة بتشكيل يضم كلا من :-
في حراسة المرمى: بيرند لينو
الدفاع:تشامبرز- ديفيد لويز – مايتلاند نايلس – ساكا
الوسط: لوكاس توريرا –جاندوزي- نيلسون
الهجوم: مسعود أوزيل – بيير إيمريك أوباميانج – أليكساندر لاكازيت
وشهد تشكيل أرسنال لمباراة اليوم تغيرين ف التشكيلة عن مباراة بورنموث السابقة في البوكسينج داي ، حيث بدأ أرتيتا بتشامبرز بديلا لسوكراتس ، كما بدأ ب جاندوزي بديلا لتشاكا.تقدم
كانت هذه تفاصيل خبر أوباميانج يحرز الهدف الأول لأرسنال في مرمي تشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.