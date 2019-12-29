أوباميانج يحرز الهدف الأول لأرسنال في مرمي تشيلسي

نقدم أرسنال على نظيره تشيلسي، بالهدف الأول خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الـ20 من البريميرليج.

تمكن الجابوني بير إيميريك أوبيميانج مهاجم أرسنال من إحراز الهدف الأول لفريقه في مرمي تشيلسي بالدقيقة 13 من

عمر الشوط الأول ، بعد أن إستقبل كرة عرضية برأسية رائعة سكنت شباك كيبا حارس مرمي البلوز .



وكان قد بدأ أرسنال المباراة بتشكيل يضم كلا من :-

في حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع:تشامبرز- ديفيد لويز – مايتلاند نايلس – ساكا

الوسط: لوكاس توريرا –جاندوزي- نيلسون

الهجوم: مسعود أوزيل – بيير إيمريك أوباميانج – أليكساندر لاكازيت

وشهد تشكيل أرسنال لمباراة اليوم تغيرين ف التشكيلة عن مباراة بورنموث السابقة في البوكسينج داي ، حيث بدأ أرتيتا بتشامبرز بديلا لسوكراتس ، كما بدأ ب جاندوزي بديلا لتشاكا.تقدم