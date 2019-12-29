تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة ليفربول أمام نظيره وولفرهامبتون على ملعب آنفيلد مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
يدخل الإلماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، المباراة بحثًا عن الفوز بمساعدةالنجم المصري محمد صلاحالمحترف لدى صفوف الريدز لتعزيز صدارته في جدول الدوري الإنجليزي ولاستمرار سلسلة الانتصارات، في المقابل يرغب ولفرهامبتون في تحقيق الفوز على أصحاب الأرض، متحفزين بلقاء مانشستر سيتي حامل اللقب الذي انتهى لصالحهم بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
يحتل ليفربول صدارة البريميرليج برصيد 52 نقطة، بينما يحتل ولفرهامبتون المركز السابع برصيد 30 نقطة.
موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون:
تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.
شاهد..مباراة ليفربول وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..مباراة ليفربول وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.