شاهد الآن..مباراة أرسنال وتشيلسي بالدوري الإنجليزي بدون تقطيع

تقدم بوابة الوفد بث مباشر لمباراة آرسنال أمام نظيره تشيلسي اليوم الأحد، في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة العشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزيالممتاز "البريميرليج".
ويبحث مايكل أرتيتا المدير الفني الجديد لفريق أرسنال إلي إثبات نفسه في مباراة اليوم أمام تشيلسي، وخصوصًا بعد أن تعادل في مباراته السابقةفي منافسات الجولة التاسعة عشر بالبريميرليج .
ويحتل فريق تشيلسي علي المركز الرابع ببطولة الدوري برصيد 32 نقطة، بينما يأتي أرسنال في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، بعد أن خاض كلا الفريقين 19 مباراة في الدوري قبل لقاء اليوم.
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