شاهد.. تألق ابن أجاي في مران الأهلي

شهد مران الأهلي الجماعي صباح اليوم، تواجد ابن النيجيري جونيور أجاي "خالد" مهاجم المارد الأحمر. وداعب الحساب الرسمي للنادي الأهلي "خالد" أجاي، حيث نشر فيديو له وهو يلعب بالكرة، قائلًا:"لدينا زيارة خاصة اليوم.. النيجيري الصغير خالد أجايي هنا!". دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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