أرسنال يعلن تشكيله لمواجهة تشيلسي بالبريميرليج

أعلن مايكل أرتيتا لمديرالفني للأرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في ديربي لندن ، وذلك في المباراة التي ستلعب اليوم الأحد في تمام الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الإمارات ،ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل المدفعجية الرسمي كالتالي : -
في حراسة المرمى: بيرند لينو
الدفاع:تشامبرز- ديفيد لويز – مايتلاند نايلس – ساكا
الوسط: لوكاس توريرا –جاندوزي- نيلسون
الهجوم: مسعود أوزيل – بيير إيمريك أوباميانج – أليكساندر لاكازيت
وشهد تشكيل أرسنال لمباراة اليوم تغيرين ف التشكيلة عن مباراة بورنموث السابقة في البوكسينج داي ، حيث بدأ أرتيتا بتشامبرز بديلا لسوكراتس ، كما بدأ ب جاندوزي بديلا لتشاكا.
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