أرسنال يعلن تشكيله لمواجهة تشيلسي بالبريميرليج

أعلن مايكل أرتيتا لمديرالفني للأرسنال عن تشكيل فريقه لمواجهة تشيلسي في ديربي لندن ، وذلك في المباراة التي ستلعب اليوم الأحد في تمام الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الإمارات ،

ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي



وجاء تشكيل المدفعجية الرسمي كالتالي : -

في حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع:تشامبرز- ديفيد لويز – مايتلاند نايلس – ساكا

الوسط: لوكاس توريرا –جاندوزي- نيلسون

الهجوم: مسعود أوزيل – بيير إيمريك أوباميانج – أليكساندر لاكازيت

وشهد تشكيل أرسنال لمباراة اليوم تغيرين ف التشكيلة عن مباراة بورنموث السابقة في البوكسينج داي ، حيث بدأ أرتيتا بتشامبرز بديلا لسوكراتس ، كما بدأ ب جاندوزي بديلا لتشاكا.