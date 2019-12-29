هتافات مشجعو أسوان تحمس اللاعبين أمام طلائع الجيش

حرص مشجعو نادي أسوان الرياضي، على تحميس لاعبي فريقهم أثناء مباراة الدوري الممتاز طلائع الجيش، مساء اليوم الأحد، باستاد أسوان الرياضي، بحضور لفيف من القيادات الهامةوالتنفيذية والشعبية بالمحافظة ومن أبرزهم اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان.
حمل مشجعوا نادي أسوان الرياضي، الدفوف والهتافات لتشجيع الفريق أسوان علي نظيره طلائع الجيش، ومن أبرز الهتافات " هووب هووب أسوان، يلاااا، أصحى وقوم".
والجدير بالذكر أن منذ انطلاق الدوري الممتاز، لفريق أسوان لم يحضر المشجعين، بتعليمات من الامن، ولكن اليوم توفر بحضور الجماهير .
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