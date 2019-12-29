حساب الدوري الإنجليزي يتغزل في هدف محمد صلاح بشباك تشيلسي

تغزَّل حساب الدوري الإنجليزي، بهدف النجم الدولي محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، في شباك تشيلسي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين الموسم الماضي من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، "البريميرليج".
نشر حساب الدوري الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، هدف محمدصلاح الصاروخي في شباك تشيلسي متغزلًا بالهدف المميز الذي سجَّله.
نجح صلاح في التتويج بالحذاء الذهبيللموسم الثاني على التوالي في الموسم الماضي من منافسات البريميرليج، بعد تسجيله 22 هدفًا، بالمناصفة مع أوباميانج مهاجم أرسنال، وساديو ماني جناح الريدز.
وسجَّل محمد صلاح نجم الريدز 9 أهداف حتى الآن خلال الموسم الجاري.
ويستعد ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون مساء اليوم الأحد، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ20 من البريميرليج.
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