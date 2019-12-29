تشيلسي يعلن تشكيل مواجهة أرسنال في ديربي لندن

أعلن فرانك لامبارد لمديرالفني لتشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة أرسنال في ديربي لندن، وذلك في المباراة التي ستلعب اليوم الأحدأ، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، علي ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة العشرين من علي ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي وجاء تشكيل البلوز الرسمي كالتالي : - في حراسة المرمي : كيبا الدفاع: توموري - روديجر – زوما –- أزبيليكويتاالو Advertisements إالوسط: كوفاسيتش - كانتي - إيميرسون الهجوم: ماونت - أبراهام – ويليان قائمة البدلاء : كاباليرو – كريستينسين – لامبتي – جورجينيو – باركلي - هوديسون – أودي - باتشوايي.

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