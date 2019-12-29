نتيجة مباراة المصري البوسعيدي وبيراميدز فى كأس الكونفدرالية الأفريقية

يستضيف فريق المصرى البورسعيدى نظيره بيراميدز، فى احدي مباريات اليوم الأحد 29-12-2019 على ملعب الجيش بمدينة السويس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في نسختها السابعة عشرة.

تنطلق مباراة المصري وبيراميدز مساء اليوم فى تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت مكة، 16:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل بيراميدز المباراة فى صدارة المجموعة الاولى برصيد 6 نقاط، فيما يحل المصرى البورسعيدى ثانياً برصيد 6 نقاط أيضاً، ولكن فارق الاهداف لصالح الفريق السماوى، بينما يقبع رينجرز النيجيرى ونواذيبو الموريتانى فى المركز الثالث والرابع بدون نقاط .

نجح فريقا بيراميدز والمصري في حجز مقعديهما بدور المجموعات بعدما نجحا في تخطي الأدوار التمهيدية، حيث فاز بيراميدز على يانج أفريكانز التنزانى 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما اقصى المصري البورسعيدي نظيره كوت دي أور بطل سيشل بنتيجة 6-0.

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جدير بالذكر ان الأداء المتميز الذي يقدمه المصرى وبيراميدز فى منافسات بطولة الكونفدرالية هذا الموسم أذهل الكثيرون لان الثنائى المصرى لايكتفى بالفوز وإنما يحطم الأرقام القياسية ويسطر تاريخاً جديداً للفرق المصرية فى المشاركات الافريقية، ففى الظهور الاول بالبطولة سطر فريق بيراميدز تاريخاً جديداً بالكونفيدرالية الأفريقية حيث اقترب من التأهل لدور الثمانية بعدما نجح فى إقصاء العديد من الأندية الكبرى وكان مشواره صعب للغاية بعدما أقصى النجمة الكونغولى، وشباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى، ويتصدر مجموعته من فوزين على التوالى فى دور المجموعات.

فى المقابل يعد الفريق البورسعيدي أول فريق مصرى يحقق الفوز فى 6 مباريات متتالية بالبطولة منذ انطلاقها عام 2004 ليسطر تاريخاً مميزاً ويقترب من التأهل للدور التالى للبطولة.

ويشهد لقاء اليوم مواجهة مصرية بصبغة أفريقية يدخلها الفريقين بحثاً عن حسم التأهل لنصف نهائى البطولة، وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة قطار الارقام القياسية وخطف انتصاراً يصعد بالفريق للدور التالى بالبطولة فيما تعد مباراة الليلة الظهور الأول للكرواتي “أنتي تشاتشيتش” مديراً فنياً لبيراميدز بعد رحيل الفرنسى ديسابر بسبب تراجع النتائج.

وشهد لقاء الفريقين فى الموسم الحالي بالجولة الـ9 من مسابقة الدوري المصري، تعادل الفريقين ايجابياً بنتيجة 1-1 فى المباراة التي اقيمت على ملعب السويس الجديد.