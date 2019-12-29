نتيجة مباراة ليفربول وولفرهامبتون فى الدوري الإنجليزي

يسعى نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح لمواصلة عروضه القوية وانتصاراته المتتالية عندما يستضيف ولفرهامبتون ضمن مباريات اليوم الاحد 29-12-2019 على ملعب “أنفيلد روود”، بالجولة الـ 20 من الدوري الانجليزي “البريميرليج”، في مباراة سيكون عنوانها الاثارة والمتعة في ظل الدوافع التي يمتلكها ناديا وولفرهامبتون وليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

تنطلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون مساء اليوم فى تمام الساعة 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت مكة، 16:30 بتوقيت جرينتش.

يدخل ليفربول المباراة فى صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 52 نقطة، متفوقًا بفارق 13 نقطة كاملة على ليستر سيتى صاحب الوصافة، و14 نقطة عن مانشستر سيتى صاحب المركز الثالث قبل انطلاق منافسات الجولة بينما يحتل وولفرهامبتون المركز الخامس برصيد 30 نقطة.

وحقق ليفربول فوزاً عريضاً في الجولة الماضية على ليستر سيتي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بملعب “كينج باور”، ضمن منافسات الجولة الـ 19، فيما قلب وولفرهامبتون تأخره بهدفين دون مقابل أمام مانشستر سيتي إلى إنتصار درامي بنتيجة 3 – 2، علماً بأن مانشستر سيتي سيلعب في الثامنة مساء اليوم بملعب “الاتحاد” مع شيفيلد يونايتد.

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وسيضع ليفربول على قميصه في مباراة اليوم شارة “بطل العالم” بعد الحصول على موافقة الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بإرتداء الشارة لمدة مباراة واحدة في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز “البريميرليج”، وحصد ليفربول لقب بطولة كأس العالم للأندية، التي أقيمت في قطر الشهر الجاري، لأول مرة في تاريخه، بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب “خليفة” الدولي.

ويبحث ليفربول عن الفوز رقم 200 في البريميرليج تحت قيادة المدرب يورجن كلوب في اللقاء الـ 82، ويمضي ليفربول في طريقه نحو خوض موسم كامل دون هزيمة وهو انجاز حققه أرسنال في موسم 2003-2004، وبريستون نورث في 1888-1889.

ويستهدف ليفربول الفوز العاشر على التوالي لمواصلة الانفراد بصدارة الدوري الانجليزي بفارق مريح عن أقرب ملاحقيه فيما يمتلك مباراة مؤجلة أمام وست هام يونايتد، بينما يبحث وولفرهامبتون عن تحقيق الفوز الثالث على التوالي لمواصلة البقاء في المراكز الاوروبية.

جدير بالذكر ان آخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت فى الموسم الماضي بالجولة الـ38 بالبريميرليج على ملعب أنفيلد روود، والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين ساديو ماني.