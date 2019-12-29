بث مباشر | مشاهدة مباراة آرسنال وتشيلسي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية شاملة لأحداث مباراة ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي اليوم الأحد 29-12-2019، في هذا البث المباشر لحظة بلحظة.

المباراة تنطلق في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، على ملعب الإمارات التابع لنادي آرسنال شمال العاصمة لندن.

آرسنال تراجع إلى المركز ال12 في جدول ترتيب البريميرليج بعد نتائج مباريات أمس السبت، ويود استعادة بريقه المفقود بدءًا من هذه المباراة تحت قيادة المدرب الجديد ميكيل آرتيتا.

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لكن تشيلسي لن يقوم لقمة سائغة لآرسنال، خاصةً وأنه يريد تعويض الخسارة الفادحة التي مُني بها أمام ساوثامبتون على ملعب ستامفورد بريدج نهاية الأسبوع الماضي في جولة البوكسينج داي.

آرسنال 1-0 تشيلسي

ستاد الإمارات (لندن)

جارية الآن

بث مباشر “كتابي” لحظة بلحظة

???? أهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر النصي لأحداث مباراة ديربي لندن بين آرسنال وتشيلسي في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020/2019.

???? سيكون معكم “ محمد عبد الحميد ” في هذه المباراة من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

” في هذه المباراة من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365. ♻️ لا تنسوا تحديث الصفحة أول بأول كي تشاهدوا كافة التفاصيل الخاصة بالمباراة.

???????? تشيلسي على يمين الشاشة بالزي الأزرق التقليدي، وآرسنال على اليسار بالزي الأحمر والأبيض.

???? تشكيلة آرسنال اليوم: لينو – ساكا – لويز – تشامبيرس – مايتلاند نيلس – توريرا – جوندوزي – مسعود أوزيل – نيلسون – أوباميانج ولاكازيت.

لينو – ساكا – لويز – تشامبيرس – مايتلاند نيلس – توريرا – جوندوزي – مسعود أوزيل – نيلسون – أوباميانج ولاكازيت. ???? تشكيلة تشيلسي اليوم: كيبا – توموري – زوما – روديجير – أثبيليكويتا – كانتي – كوفاشيتش – إيميرسون بالميري – ويليان بورجوس – ماسون مونت – تامي أبراهام

كيبا – توموري – زوما – روديجير – أثبيليكويتا – كانتي – كوفاشيتش – إيميرسون بالميري – ويليان بورجوس – ماسون مونت – تامي أبراهام 1″ صافرة بداية اللقاء من الحكم “كريج باوسون”

2″ بداية موفقة لآرسنال بهجوم مركز من اليمين واليسار..

5″ أول محاولة على مرمى تشيلسي بتسديدة من دافيد لويز لكنها خارج المرمى..

11″ ⚠️ بطاقة صفراء أولى على جوندوزي بعد ارتكابه لخطأ فادح مع ويليان بالقرب من منطقة الجزاء.

13″ ⚽ جووووووووووووووووول…آرسنال يتقدم بالهدف الأول عن طريق الهداف الجابوني “بيير-إيمريك أوباميانج”.

13″ ⚽???? جاء الهدف إثر كرة عرضية من ركنية نفذت على رأس المدافع تشامبيرس الذي غير اتجاهها نحو أوباميانج الخالي من الرقابة ليضربها برأسه بطريقة مذهلة في الشباك.

19″ ???? وبدأت المشاكل…إصابة في الركبة لمدافع آرسنال تشامبيرس..