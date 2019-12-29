لايبزيج يصرف نظر عن ضم النرويجي الصاعد هالاند

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن نادي لايبزيج الألماني صرف النظر عن ضم المهاجم النرويجي الصاعد أرلينج هالاند.

وذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية اليوم الأحد أن السبب في ذلك يرجع إلى أن النادي لا يمكنه ضمان إشراك اللاعب في المباريات بسبب الموقف التنافسي في خط الهجوم من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن توقعات لاعب نادي ريد بول سالزبورج النمساوي بشأن راتبه تتحرك خارج النطاق الذي حدده لايبزيج.

بذلك، يحظى نادي بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني بأفضل الفرص لضم الموهبة الصاعدة19/ عاماً./

وذكرت صحيفة “توتوسبورت” أن نادي يوفنتوس تورين الإيطالي مُهتم أيضاً في الوقت الراهن بضم هالاند، وذلك بعد رحيل لابه ماريو ماندجوكيتش إلى قطر، الأمر الذي ترك مكاناً شاغراً في خط هجوم النادي الإيطالي صاحب الأرقام القياسية من البطولات.

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