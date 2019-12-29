ديفيد مويس يستعد لخلافة بيليجريني في تدريب ويستهام

يستعد نادي ويستهام يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال ساعات للإعلان عن تعيين ديفيد مويس مدرباً جديداً للفريق خلفاً لمانويل بيليجريني.
وأقال ويستهام بيليجريني من منصب المدير الفني في أعقاب الهزيمة على أرضه أمام ليستر سيتي الوصيف بهدفين مقابل هدف مساء السبت.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن ويستهام سيعلن خلال ساعات عن تعيين مويس مدرباً جديداً له.
ووفقاً لبي بي سي فإن مويس 55/ عاماً/ “بنسبة 95 بالمئة” سيتولى مهمة إنقاذ ويستهام من شبح الهبوط.
وسبق لمويس المدرب السابق لمانشستر يونايتد وإيفرتون، تدريب ويستهام في نوفمبر 2017 في أعقاب إقالة سلافن بيليتش وأستمر في منصبه لستة أشهر.
وذكر ويستهام في بيان له عبر موقعه الإلكتروني مساء السبت أن مجلس إدارة النادي وجه الشكر لبيليجريني على الأشهر الـ18 الماضية التي تولى فيها تدريب الفريق.
وقال ديفيد سوليفان رئيس النادي إنه محبط من اضطرار النادي لاتخاذ القرار بإقالة بيليجريني، مشيدًا بالأخير ومعبرًا عن أمتنانه للعمل معه.
ويحتل ويستهام المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة .
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