نتيجة مباراة ارسنال وتشيلسي فى الدوري الإنجليزي

يترقب عشاق الساحرة المستديرة ديربي لندن بين ارسنال وتشيلسي فى قمة مباريات اليوم الاحد 29-12-2019، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”، والمقرر إقامتها على ملعب الأمارات معقل فريق المدفعجية.

ينطلق ديربي لندن اليوم فى تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت مكة، 14:00 بتوقيت جرينتش.

يخوض فريق الجانرز مواجهة اليوم تحت قيادة المدرب ميكل أرتيتا على أمل العودة إلى طريق الانتصارات من جديد، حيث تعادل في آخر جولتين أمام بورنموث وإيفرتون، وخسر في الجولة التي قبلها على يد مانشستر سيتي.

ويحتل فريق الجانرز المركز الـ11 في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 24 نقطة حصدها من 19 مباراة، حيث فاز في 5 مواجهات، وتعادل في 9، وخسر 5 مباريات.

فى المقابل يخوض البلوز تشيلسي مواجهة اليوم تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد وهو في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 32 نقطة حصدها من 19 انتصارات، وتعادلين، و7 هزائم هذا الموسم حتى الأن.

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وسقط البلوز في فخ الهزيمة أمام ساوثهامبتون في مباراة الجولة السابقة والتي جمعت بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج.

جدير بالذكر أن أخر مباراة جمعت بين الفريقين كانت في نصف نهائي الدوري الأوروبي وانتهت بفوز تشيلسي برباعية مقابل هدف على ملعب باكو الأولمبي.