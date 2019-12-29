نتيجة مباراة سيلتيك وجلاسكو رينجرز فى الدوري الإسكتلندي

تقام اليوم الأحد 29-12-2019 قمة الدوري الإسكتلندي للمحترفين بين سيلتيك وجلاسكو رينجرز ضمن منافسات مباريات اليوم بالجولة الـ 21 في مباراة على أرضية ملعب سلتك بارك.

تنطلق ديربي جلاسكو اليوم فى تمام الساعة 14:30 بتوقيت القاهرة، 15:30 بتوقيت مكة، 12:30 بتوقيت جرينتش.

يحتل سيلتيك صدارة ترتيب الدوري الإسكتلندي للمحترفين برصيد 52 نقطة بعدما شارك في 19 مباراة، أما جلاسكو رينجرز يأتي في المركز الثاني برصيد 47 نقطة بعدما شارك في 18 مواجهة.

فريق سيلتيك فاز خارج أرضه على سانت ميرين بهدفين مقابل هدف، أما جلاسكو رينجرز ففاز على كيلمارتوك بهدف نظيف، وذلك ضمن منافسات الجولة الماضية من الدوري الاسكتلندي.

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جدير بالذكر ان آخر لقاء جمع بين الفريقين كان فى كأس الرابطة الاسكتلندي على ملعب هامبدن بارك، والذي انتهي بفوز سيلتيك على رينجرز بهدف دون مقابل.

وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 5 و Sky Sports 1 (uk) / 1HD و Viasat Fotboll.