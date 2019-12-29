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دييجو فورلان يسدل الستار على مسيرته الكروية وسط أصدقائه

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وكالات عالمية 0 تبليغ

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أسدل النجم الأوروجوياني دييجو فورلان الستار على مسيرته الكروية الحافلة بمباراة أستعراضية جرت في مونتيفيديو مساء السبت.

وشارك فورلان 40/ عاماً/ في مباراة جمعت بين فريق يضم لاعبين من منتخب أوروجواي، سابقين وحاليين، وفريق لأصدقاء فورلان وأنتهت المباراة بالتعادل بستة أهدف لكُل فريق على ملعب “سنتيناريو”.

وشهدت المباراة مشاركة العديد من الوجوه المعروفة وفي مقدمتهم خافيير زانيتي ولويس سواريز وخوان سيباستيان فيرون وخوان رامون ريكيلمي.

دييجو فورلان يسدل الستار على مسيرته الكروية وسط أصدقائه (صور: Getty)

وشارك سواريز مهاجم الإسباني في مركز حراسة المرمى.

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وفي الماضي أعلن فورلان النجم السابق لمنتخب أوروجواي وفريقي أتلتيكو مدريد وفياريال الإسبانيين وأحد أفضل هدافي القرن الـ21، إعتزاله كرة القدم.

وجاء إعتزال فورلان بعدما فشل لأكثر من عام في الأنضمام لأي فريق.

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