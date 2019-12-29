فايلر: الإصابات لن تؤثر على مسيرة الاهلي المصري

اكد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول بالنادي، الاهلي المصري إن الجهاز الفني لديه حلول فنية لتعويض غياب أي لاعب عن الفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل وجود مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تعويض أي غيابات عن صفوف الفريق؛ بسبب ضغط المباريات الناتج عن ضيق الوقت ما بين المشاركة في بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا.

وقال فايلر في تصريحات صحفية اليوم الأحد أن الفريق لا يعاني من أي مشاكل فنية بسبب الإصابات قبل مواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل بالدوري المصري، وأن الجهاز الفني قادر على تعويض تلك الغيابات من خلال وجود اللاعب البديل في كُل مركز داخل صفوف الفريق.

وأضاف فايلر أن تركيز الجهاز الفني منصب على مواجهة مصر المقاصة في الدوري المصري، بعدما أغلق الفريق ملف دوري الأبطال الأفريقي عقب الفوز مساء السبت على بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا .

وأوضح فايلر أن مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم التي تقام في زيمبابوي يوم 11 يناير المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، سيتم الترتيب لها كما هو معتاد قبل مواجهات الفريق في المباريات التي تقام خارج مصر، خاصة فيما يتعلق بموعد السفر بسبب الأجواء في زيمبابوي والتي يرى أنها أجواء طبيعية ومثالية.

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