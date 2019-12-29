أرتيتا يتودد لجماهير “أكبر فريق في إنجلترا”

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني الجديد لآرسنال عن خطته لإعادة لم الشمل بين النادي الإنجليزي وجماهيره عقب إنتهاء حقبة سلفه ومواطنه أوناي إيمري.

ارتيتا يثق في قدرته على كسب ود جماهير “أكبر فريق في إنجلترا” بعد أشهر عصيبة، عبر إعادة العصر الذهبي للمدرب الفرنسي آرسين فينجر.

وفاز أرتيتا بلقبين في كأس الاتحاد الإنجليزي مع آرسنال قبل إعتزاله في 2016، لكنه عاد إلى فريقه القديم في وقت سابق من الشهر الجاري لكن هذه المرة عبر منصب المدير الفني خلفا لإيمري.

وأستهل المساعد السابق لبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، مسيرته مع آرسنال بالتعادل مع برايتون بهدف لكل فريق.

وقال أرتيتا في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس” اليوم الأحد “علينا إعادة التواصل مع الجماهير، شعرت في المواسم القليلة الأخيرة أنه كان هناك قدراً كبيراً من الإنفصال ، ونحن نفقد الكثير من الطاقة”.

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وأضاف “قلت من قبل أنهم ربما الجزء الأكثر أهمية في فريق كرة القدم، وعلينا نحظى بدعمهم ، علينا أن نقنعهم، وعلينا أن ننقل (لهم) ما نحاول فعله مع الفريق”.

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