إصابة سعد سمير في وتر أخيل

أكد الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري إن سعد سمير مدافع الفريق أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في وتر أخيل.
وقال طبيب الأهلي المصري في تصريحات صحفية اليوم الاحد أن اللاعب سيجري جراحة خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد عودة اللاعب للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة للاعب.
وخرج سعد سمير مصاباً خلال مباراة الاهلي وبلاتينيوم من زيمبابوي أمس السبت في دوري أبطال افريقيا حيث أجرى اللاعب أشعة عقب المباراة أثبتت إصابته بقطع في وتر أخيل.
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