أعلن نادي موناكو الفرنسي اليوم الأحد عن تعيين روبرت مورينو المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، مدرباً جديداً له. وجاء تعيين مورينو بعد ساعات قليلة من إقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم. ويمتد عقد مورينو حتى صيف 2022 أملا في انتشال الفريق من كبوته. وذكر موناكو في بيانه “موناكو يعلن انتهاء التعاون مع ليوناردو جارديم وقدوم روبرت مورينو لمنصب المدير الفني”. Advertisements وأضاف البيان “روبرت مورينو سيتولى المسئولية مطلع الاسبوع المقبل.. نحن سعداء للغاية للإعلان عن قدوم روبرت مورينو، نثق به وفي قدرته على قيادة الفريق للنجاح، نرحب به في موناكو”. ويحتل موناكو المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 28 نقطة من ثمانية أنتصارات وأربعة تعادلات وست هزائم. موناكو يقيل مدربه جارديم مجدداً نائب رئيس موناكو يتعهد بتحسن أوضاع الفريق

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً: مورينو يتولى تدريب موناكو الفرنسي بعد إقالة جارديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.