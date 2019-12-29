اونلاين | بث مباشر beIN المفتوحة مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي كول كورة NOW رابط ماتش ارسنال arsenal يوتيوب ستار HD اونلاين

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مشاهدة بث مباشر (كورة لايف) مباريات الدوري الإنجليزي| مشاهدة بث مباشر KORA ONLINE مباراة "ديربي لندن" بين أرسنال وتشيلسي اليوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2019 على ستاد "الامارات"، ضمن منافسات الجولة العشرين من البريميرليج| تابع KORA LIVE مباراة البلوز بدون تقطيع.

مشاهدة بث مباشر مباراة تشيلسي ضد أرسنال اليوم الأحد| كورة لايف – مشاهدة بث مباشر مباريات البريميرليج:

تنطلق أحداث مباراة أرسنال ضد تشيلسي اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مدينة القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والثانية ظهرًا بالتوقيت العالمي "جرينتش"، مشاهدة البث المباشر لمباريات البريميرليج، KORA STAR مباراة "ديربي لندن" على رابط BEIN SPORTS HD، مشاهدة مباريات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي COOL KORA.

نتائج آخر 5 مباريات بين أرسنال وتشيلسي| كورة أونلاين – بث مباشر مباريات الدوري الإنجليزي YALLA SHOOT| متابعة بث مباشر CHELSEA VS ARSENAL:

- 24 يناير 2018 .. أرسنال 2 × 1 تشيلسي

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- 1 أغسطس 2018.. أرسنال 6 × 5 تشيلسي (ركلات ترجيح)

- 18 أغسطس 2018.. تشيلسي 3 × 2 أرسنال

- 19 يناير 2019.. أرسنال 2 × 0 تشيلسي

- 29 مايو 2019.. تشيلسي 4 × 1 أرسنال.

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