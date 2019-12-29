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ينتظر عشاق الساحرة المستديرة bein sports، قمة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الأحد kora star، عندما يستضيف نادي أرسنال منافسه تشيلسي yalla shoot، في تمام الرابعة من مساء اليوم kora goal ، على ملعب الإمارات، في إطار مباريات الجولة العشرين من مسابقة البريميرليج.

مباراة اليوم، هي إحد قمم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز dawri plus، لما تحمله من منافسة شديدة بين تشيلسي وأرسنال kora online، وذلك منذ فترة كبيرة kora 4 جي.

أرسنال يدخل مباراة اليوم el ostora، ولا بديل له سوى الفوز yalla shoot 7sry، من أجل تصحيح مساره ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز kora goal ، بعد تراجع مستوى النتائج خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة المدير الفني المقال أوناي إيمري kora online.

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ويخوض مايكل أرتيتا ثاني مبارياته على رأس القيادة الفنية للمدفعجية dawri plus، بعد إسناد المهمة له بعظ رحيل الإسباني أوناي إيمري bein sports، حيث تعادل في أول مباراة له أمام ساوثهامبتون بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي جمعت بينهما يوم الخميس الماضي yalla shoot 7sry، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة البريميرليج.

في المقابل يسعى فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، إلى تحقيق الفوز للإنفراد بالمركز الرابع kora star، بعد اقتراب توتنهام من ملاحقته kora goal، حيث تلقى هزيمة بثنائية في المباراة الماضية yalla shoot، أمام بورنموث، على ملعبه، في إطار مباريات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز kora online.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 23 نقطة، فيما يأتي تشيلسي في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.