اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال NOW كورة لايف MATCH CHELSEA VS ARSENAL PREMIER LEAGUE

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مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي اليوم الاحد بث مباشر بدون توقف مباراة ارسنال وتشيلسي ينتظر اليوم عشاق الكرة مباراة قوية بين فريقي آرسنال وتشيلسي والمعروفة باسم لقاء الديربي، والمقرر لها أن تقام في تمام الرابعة مساء اليوم الأحد علي ملعب الإمارات ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

CHELSEA VS ARSENAL PREMIER LEAGUE مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي ومن المتوقع أن يبدأ فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي اللقاء بتشكيل يضم كلًا من CHELSEA VS ARSENAL PREMIER LEAGUE :

في حراس المرمي: كيبا

الدفاع: توموري - روديجر – زوما – إيميرسون .

الوسط: جورجينيو - كانتي - أزبيليكويتاالو

الهجوم: أودوي - أبراهام – ويليان.

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CHELSEA VS ARSENAL PREMIER LEAGUE كما سيبحث أرتيتا عن الفوز في مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي مباراة اليوم أمام تشيلسي والتي ستعتبر بداية قوية له في ثاني لقاء بعد توليه منصب المدير الفني للمدفعجية.

مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي ومن المتوقع أن يبدأ أرتيتا بتشكيل يضم كلًا من CHELSEA VS ARSENAL PREMIER LEAGUE :

في حراسة المرمى: بيرند لينو

الدفاع: سوكراتيس باباستاتوبولوس – ديفيد لويز – مايتلاند نايلس – ساكا

الوسط: لوكاس توريرا – جرانيت تشاكا - نيلسون

الهجوم: مسعود أوزيل – بيير إيمريك أوباميانج – أليكساندر لاكازيت