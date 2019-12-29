اونلاين | CHELSEA VS ARSENAL PREMIER LEAGUE مشاهدة مباراة تشيلسي وأرسنال اليوم الاحد بث مباشر تشيلسي اليوم

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مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي بث حي مواجعة تشيلسي اليوم الاحد مباراة تشيلسي اليوم بث مباشر البلوز في الدوري الانجليزي يستضيف أرسنال اليوم الأحد، تشيلسي، في قمة مباريات الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي ومن المنتظر أن يقود الثنائي، الفرنسي ألكسندر لاكازيت، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج، تشكيل أرسنال المتوقع، ويتكون التشكيل المتوقع من: CHELSEA VS ARSENAL PREMIER LEAGUE

حارس المرمى: بيرند لينو.

خط الدفاع: أينسلي ميتلاند نايلز، كالوم تشامبرز، ديفيد لويز، بوكايو ساكا.

خط الوسط: ماتيو جندوزي، جرانيت تشاكا، مسعود أوزيل.

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خط الهجوم: ألكسندر لاكازيت، نيكولاه بيبي، بيير إيمريك أوباميانج.

مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي وستُنقل مباراة أرسنال وتشيلسي، على قناة "بي إن سبورتس HD2"، وسيتولى التعليق عليها الجزائري حفيظ دراجي.

مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي ويقبع فريق أرسنال في المركز الثاني عشر، برصيد 24 نقطة، جمعها من 5 انتصارات، و9 تعادلات، وخسر في 5 مباريات، وأحرز لاعبوه 25 هدفا، واهتز مرماهم بـ28 هدفا.

مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي وفي الجهة الأخرى، يملك تشيلسي 32 نقطة في جعبته، محتلا المركز الرابع، بعد تحقيق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر في 7 مباريات، ونجح لاعبوه في تسجيل 33 هدفا خلال الـ19 مباراة التي خاضها الفريق، وتلقت شباكهم 27 هدفا. CHELSEA VS ARSENAL PREMIER LEAGUE

مشاهدة مباراة ارسنال وتشيلسي ويعد فريق أرسنال أكثر الفرق تحقيقا للتعادل في الموسم الحالي، بالتساوي مع وولفرهامبتون، حيث فقد كلاهما 18 نقطة، بسبب التعادل في 9 مباريات. CHELSEA VS ARSENAL PREMIER LEAGUE