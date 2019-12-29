رياضة | رئيس اتحاد اليد يشيد بتجربة صربيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس اتحاد اليد يشيد بتجربة صربيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد المهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد بالتجربة الصربية ونجاح منتخبنا الأول في هزيمة نظيره الصربي وديا علي ارضه في اطار برنامج اعداد الفراعنة لامم افريقيا المقرر اقامتها في تونس الشهر المقبل وهي المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو.

واشار نصر الي ان الاسباني جارسيا مدرب منتخبنا لعب باكثر من باسلوب واستطاع تجربة اكبر مجموعة من لاعبينا مما جعل التجربة مفيدة.

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كما اشاد نصر بتالق علي زين وحراس المرمي الذين استبسلوا في الدفاع عن عرينهم امام الهجمات الصربية.

واختتم رئيس الاتحاد تصريحاته بالتاكيد علي ان التجربة في مجملها مفيدة وتمني مواصلة مسيرة الانتصارات بنفس القوة خلال الفترة المقبلة التي تشهد تحديات كبيرة لمنتخبنا الاول.

وتجدر الاشارة الي ان فراعنة اليد يواجهون صربيا غدا في ودية ثانية قبل سفرهم السويد لمواجهة منتخبها.