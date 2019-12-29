رياضة | الأهلي يتقدم على الزمالك بهدف "ملعوب" في قمة الشباب (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتقدم على الزمالك بهدف "ملعوب" في قمة الشباب (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم نادي الأهلي مواليد 99 على الزمالك بهدف نظيف في الشوط الأول للمباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري الجمهورية.

سجل هدف الأهلي وليد مصطفى في الدقيقة الحادية عشرة بعد تمريرة بالكعب ثم أهدر لاعبو أكثر من فرصة محقق أمام الزمالك.

وتعد مباراة الأهلى والزمالك فى دوري الشباب واحدة من أقوى المباريات في بطولة الجمهورية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب دوري الشباب برصيد ٤٤ نقطة، بفارق ٨ نقاط عن الإسماعيلي صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد الزمالك بالمركز الخامس برصيد ٣٢ نقطة.

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كان الأهلي قد فاز على الزمالك بثلاثية نظيفة في لقاء الدور الأول على ملعبه بميت عقبة، وهو الفوز الذي كان له مفعول السحر في مباراة القمة

وفاز الأهلي خلال هذا الموسم في ١٣ مباراة، وتعادل في ٥ مباريات مسجلاً ٤٣ هدفاً بينما تلقت شباكه ١٥ هدفاً.

ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديراً فنياً، و ياسر رجب مدرباً عاماً، وأحمد عبد الظاهر مدرباً مساعداً، وإيهاب خميس مدرباً لحراس المرمى، وأحمد عيد مديراً إدارياً، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.