رياضة | كارتيرون يبرر عدم البدء بمصطفى محمد ضد زيسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون يبرر عدم البدء بمصطفى محمد ضد زيسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لمسئولي بعثة الأبيض عن السر وراء عدم الاعتماد على مصطفى محمد أساسيًا في لقاء زيسكو يونايتد الزامبي.

وشارك مصطفى محمد في الشوط الثاني خلال لقاء الأمس وبدأ الجهاز اللقاء بالمغربي أشرف بن شرقي في مركز المهاجم الصريح

وتعادل الزمالك مع زيسكو بهدف لمثله بالأمس ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا أمس السبت.

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وأكد كارتيرون لإدارة الزمالك أنه كان يتخوف على مصطفى محمد من الإجهاد وسط ضغط اللقاءات في الفترة الماضية وهو ما أثر بشكل سلبي عليه خلال المواجهات الماضية.

وأوضح أنه فضل الدفع به في آخر نصف ساعة حتى يحقق أكبر مكسب فني منه ويكون بكامل مخزونه البدني.

وتمكن مصطفى محمد من تسجيل هدف التقدم للزمالك في لقاء الأمس عند الدقيقة 72، قبل أن يتعادل لزيسكو في الدقيقة 77.