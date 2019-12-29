رياضة | مدرب منتخب مصر لليد يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم ٢٠١٩

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب مصر لليد يفوز بجائزة أفضل مدرب في العالم ٢٠١٩ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل المدير الفني الأسباني للمنتخب الوطني لكرة اليد روبيرتو باروندو جارسيا علي جائزة أفضل مدرب في العالم العام الحالي في الإستفتاء الذي أجراه الاتحاد الدولي في مدينة بلجراد التشيكية حيث حصل باروندو جارسيا علي الجائزة بعدما حصل علي الغالبية العظمي لأصوات ٢٢ صحفيا من مختلف دول العالم بالإضافة إلي تحقيقه أعلي نسبة من أصوات الجماهير والمتابعين للإستفتاء .

وفندت نتيجة الإستفتاء أسباب فوز المدرب الأسباني لمنتخب مصر ونادي فاردار المجري بعد فوزه مع ناديه المجري بيطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الفائت علي حساب نادي فيسبيريم المقدوني في النهائي للمرة الثانية علي التوالي رغم مرور الفريق بأزمات كبيرة خلال المرسم منها الضائقة المالية التي واجهته بالإضافة لإصابة عدد كبير من لاعبي الفريق لكن الفريق نجح في تحقيق الفوز بأكبر بطولة في اللعبة .

الجدير بالذكر أن باروندو يبلغ من العمر ٣٩ عاما فقط وهو أصغر مدرب يفوز بجائزة العام لكرة اليد والآي فاز بها الموسم الماضي باتريس كانيار الفرنسي عام ٢٠١٨ وراؤول جونزاليس الأسباني عام ٢٠١٧ .

وصرح المهندس هشام نصر رئيس إتحاد كرة اليد أن حصول مدرب منتخب مصر الي حائزة أفضل مدرب في العالم دليل علي حسن إختيار الإتحاد للمدرب المناسب للنهوض باللعبة موضحا أن بوادر التحسن علي لاعبي المنتخب في أول معسكر خارجي للمنتخب ظهرت أمام منتخب صربيا بعدما تفوق عليه منتخب مصر علي أرضه ووسط جماهيره بنتيجة ٢٧/٢٨ خلال معسكره الحالي بصربيا إستعدادا لأمم أفريقيا بتونس الشهر المقبل.